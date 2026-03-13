Seis policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público (MP-GO) pelo crime de tortura, ocorrida em Anápolis, região central do estado. De acordo com a denúncia do MP, os militares teriam torturado a vítima para obter informações.\nO caso aconteceu em setembro de 2020, e a denúncia foi aceita no dia. Em nota, a Polícia Militar afirmou que adotou medidas administrativas cabíveis e que o fato também está sendo apurado internamente (leia a nota completa ao final do texto). A redação não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.\nDe acordo com o documento da denúncia, os militares subtenente Luis Carlos Pereira da Silva, subtenente Fernando Emílio Silva Pereira, 1º sargento Victor Lemes Vaz da Costa, cabo Gustavo Dutra Monteiro, cabo Paulo Sérgio Santana Albernaz e soldado Pablo Gabriel Pereira Dias também ameaçaram o homem e invadiram a casa dele sem uma ordem judicial.