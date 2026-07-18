(Reprodução / TV Anhanguera)\nO sargento da Polícia Militar (PM), Ricardo Lima Nascimento, suspeito de espancar um adolescente de 16 anos dentro de uma loja, teve o porte de arma suspenso e está proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima. O militar chegou a ser detido, mas foi solto na tarde desta sexta-feira (17) após pagar fiança de R$ 3 mil, conforme confirmado pelo seu advogado, Everson Rosa.\nO caso aconteceu na última quinta-feira (16), em Catalão, na região sudeste de Goiás. Em nota, a Polícia Militar informou que, após tomar conhecimento do ocorrido, adotou "todas as providências legais, administrativas e disciplinares cabíveis para a devida apuração dos fatos". A corporação acrescentou que o sargento obteve liberdade provisória em audiência de custódia.\n-WEBSTORIES - PM suspeito de espancar adolescente em loja tem porte de arma suspenso (1.3434607)