A tenente da Polícia Militar de Goiás Rhainna Iannari Gomes Lima, de 40 anos, afirmou que sofreu um golpe da manicure que a denunciou, alegando ter sido vítima de agiotagem. O pronunciamento, feito nesta quinta-feira (26), foi publicado pela tenente nas redes sociais (veja acima).\nEm nota, a Polícia Militar declarou que determinou a abertura de procedimento administrativo para apurar eventual transgressão disciplinar e indícios relacionados à possível prática de crime militar e que, atualmente, a tenente exerce atividades administrativas (leia a nota na íntegra ao fim do texto).\nNo vídeo, Rhainna diz que era cliente da manicure há alguns anos e chegou a criar um vínculo de amizade com ela, até que a mulher teria começado a reclamar de problemas financeiros e familiares por volta de 2024.\n“Em 2024, eu emprestei dinheiro para ela, para o filho, para a filha, para a irmã e para a sobrinha dela. E isso confiando nela e que ela pagaria normalmente. O que acontece é que ela não pagou esse dinheiro. E veio me enrolando por anos e nada dela pagar”, afirmou.