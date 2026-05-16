A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) publicou nesta sexta-feira (15) o resultado final do concurso público da corporação para os cursos de formação de Oficiais (CFO) e de Praças (CFP). Os editais, assinados pelo presidente da comissão do certame, coronel Jaime Porfírio de Souza, trazem a lista definitiva dos aprovados após a conclusão de todas as etapas.\nPara o cargo de Cadete I, do Quadro de Praças Especiais (QPES), a relação segue a ordem de classificação por nota final e classificação geral, incluindo as reservas de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas. Segundo a corporação, a divulgação é um passo importante para a renovação do quadro de comando. (Confira o edital aqui).\nAtualização cadastral no Detran evita perda de prazos e notificações; entenda\nPalmas reforça ações contra dengue após aumento de casos suspeitos