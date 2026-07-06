Homem morreu baleado durante abordagem policial (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem identificado como Gessé Alves de Sena, de 32 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (6), em Palmas. Conforme apurado pela TV Anhanguera, ele estaria armado com uma faca e teria atacado um policial.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem morre após ser baleado durante abordagem da PM em Palmas\nO caso aconteceu por volta das 8h na Quadra 305 Norte. De acordo com a PM, foi feita uma tentativa de abordagem ao homem na antiga base da PM. Após a aproximação, Gessé avançou contra um militar, que afirmou ter atirado para conter a agressão.\nHomem é encontrado morto ao lado de motocicleta após ser baleado em Guaraí\nCorpo de cadeirante é encontrado carbonizado após incêndio em casa, dizem bombeiros