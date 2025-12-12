O policial militar Matheus Augusto Rodrigues Lemos, de 34 anos, suspeito de agredir um idoso de 62 anos em Guaraí, região centro-norte do estado, foi preso nesta sexta-feira (12). A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão enquanto ele acompanhava uma testemunha que prestava depoimento sobre o caso.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Policial militar de folga é flagrado agredindo idoso\nA agressão aconteceu no domingo (7), no setor Planalto. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o ataque contra a vítima, que estava passeando com seu cachorro pouco antes de ser abordado pelo policial. No vídeo, é possível ver o suspeito dando uma sequência de socos e chutes no idoso.\nNa segunda-feira (8), Matheus informou à TV Anhanguera que não iria se manifestar, já que o caso era apurado legalmente. Após a prisão, a defesa de Matheus afirmou que considera que a medida foi decretada de forma prematura, sem a demonstração concreta dos requisitos legais que autorizam a custódia cautelar. A Polícia Militar (PM) informou que afastou o militar do serviço operacional até o fim dos procedimentos e que o cumprimento do mandado de prisão foi acompanhado pelo Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar (veja notas completas abaixo).