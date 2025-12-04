A Polícia Militar (PM) iniciou nesta quinta-feira (4) a Operação “Boas Festas 2025” para prevenir crimes nas festas de fim de ano. Durante a ação, o patrulhamento será intensificado em áreas comerciais, residenciais e locais de maior circulação dos moradores.\nSegundo a PM, a operação segue até o dia 6 de janeiro de 2026 e será dividida em duas etapas:\nOperação Natal Seguro, entre os dias 24 e 25 de dezembro, com reforço do policiamento nos dias em que as celebrações natalinas movimentam residências e comércios;\nOperação Réveillon, realizada durante as comemorações de virada de ano, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026.\nConforme a PM, operações semelhantes são realizadas durante eventos como a Black Friday, aniversário de municípios, festejos religiosos, celebrações natalinas e de Réveillon, entre outros.