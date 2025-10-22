Mais de 80 kg de maconha foram apreendidos em uma área de mata na região sul de Palmas, nesta terça-feira (21). A droga foi encontrada no Setor Santa Fé 2. Os tabletes estavam dentro de uma caixa de isopor e sacos escondidos na mata.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Choque e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) estavam em patrulhamento quando foram abordados por um cidadão. Ele informou que ter visto materiais semelhantes a entorpecentes em uma área de mata próximo ao local.\nOs policiais foram até o local indicado e encontraram a grande quantidade de droga. Todos os tabletes foram recolhidos e levados para a Central de Flagrantes de Taquaralto.\nMãe enfrenta dificuldades financeiras após filha fazer empréstimo de R$ 17 mil em seu nome\nMãe de dez filhos sobrevive com Bolsa Família e fala das dificuldades: 'Cozinhar na lenha'