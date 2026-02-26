Rhainna Lima foi denunciada por extorsão e emeaças (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma policial militar é suspeita de agiotagem após ameaçar uma manicure por causa de uma dívida. Rhainna Iannari Gomes Lima, de 40 anos, foi denunciada por enviar áudios com ameaças à mulher, que afirma já ter pago mais de R$ 18 mil à tenente por empréstimo de R$ 2,5 mil. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e pela Corregedoria da Polícia Militar. As informações são exclusivas da TV Anhanguera.\nVocê não me conhece. Eu sou legal demais, mas quando é para ser ruim também, eu sou péssima, péssima”, afirmou a tenente em um dos áudios enviados à manicure.\nA defesa da policial militar enviou uma nota, nesta quinta-feira (26), e nela afirmou que as acusações são mentirosas. Segundo a advogada Suelen Mendonça, a tenente teria emprestado dinheiro de boa-fé por acreditar que estaria ajudando uma família em dificuldades.