Um policial militar foi preso suspeito de agredir um motorista por aplicativo na porta de um festival de música eletrônica, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A vítima precisou levar 14 pontos na cabeça, segundo a TV Anhanguera. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins Cardoso, um segundo motorista também sofreu agressões no rosto. As agressões foram filmadas por uma testemunha (veja o vídeo acima).\nO caso aconteceu no último domingo (5), após o segundo dia do festival, na Pedreira Usina Velha. O policial é Hudson Henrique de Oliveira. Em entrevista à TV Anhanguera, o motorista Gabriel Vieira de Moraes contou que não sabe por que foi alvo das agressões, que começaram, segundo ele, sem motivo.\nSimplesmente só chegaram dando coronhada. Simplesmente não falaram nada por que eu tava apanhando, o que eu estava fazendo. Eu perguntei para eles 'o que eu estou fazendo?'. Nada. Simplesmente me agrediram, sem motivo algum", afirmou.