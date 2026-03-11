A Polícia Civil prendeu em flagrante um policial militar aposentado durante uma operação que investiga o assassinato do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte, na região central do estado. Segundo a TV Anhanguera, ele acabou detido por porte de armas irregulares.\nEm nota enviada ao Jornal do Tocantins, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) informou que o policial envolvido está na condição de militar da reserva remunerada e não atua mais em atividades operacionais da corporação. Segundo a instituição, até o momento não há confirmação oficial de ligação direta entre ele e os demais suspeitos investigados no caso. A corporação afirmou ainda que colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Tocantins (veja a íntegra da nota ao final da reportagem).