Investigação aponta que grupo ligado ao tráfico utilizava empresas e bens de alto valor para ocultar a origem de recursos ilícitos (Divulgação/Ficco-TO)\nA Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/TO) investiga o envolvimento de um policial militar do Maranhão no núcleo financeiro de uma organização criminosa interestadual suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. O caso é apurado na Operação Serras Gerais III, que mira o esquema responsável por ocultar e movimentar recursos ilícitos da facção.\nSegundo as investigações, o militar teria atuado como ex-sócio de uma construtora utilizada para o branqueamento de capitais da organização. A empresa seria uma das estruturas usadas para dar aparência legal ao dinheiro obtido com atividades criminosas.\nA apuração aponta ainda que integrantes do grupo movimentaram valores milionários em curto período. Dois irmãos, residentes em Imperatriz, no Maranhão, teriam operado cerca de R$ 14,6 milhões em apenas 50 dias. Para isso, utilizavam uma papelaria de fachada e um banco clandestino sem autorização do Banco Central do Brasil para realizar as transações.