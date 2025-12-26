A policial militar Alline Rodrigues Bastos, 38 anos, foi atropelada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, ao abordar uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. Segundo o delegado José Sena, responsável pela investigação, a policial passou por cirurgias, mas está em estado grave.\nO atropelamento aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25). O g1 não conseguiu o contato da defesa do motociclista para um posicionamento.\nA Polícia Militar informou que o motociclista apresentava sinais de embriaguez, não fez o teste do bafômetro e resistiu à prisão. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva após a audiência de custódia.\nCriança é atropelada em rua e motorista foge sem prestar socorro; vídeo\nPresídio de Araguaína é interdidato parcialmente por superlotação de detentos