Um idoso de 62 anos foi agredido em uma rua de Guaraí, região centro-norte do estado. O suspeito da agressão é um policial militar de 34 anos e, segundo informações preliminares, ele atacou o idoso por causa da aproximação e do latido de um cachorro de pequeno porte da vítima.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Policial militar de folga é flagrado agredindo idoso\nO suspeito foi identificado como Matheus Augusto Rodrigues Lemos, que informou que não vai se manifestar, já que o caso será apurado legalmente.\nO caso aconteceu no domingo (7), em uma rua do setor Planalto. Conforme o boletim de ocorrência do caso, o idoso estava passeando com o cachorro quando o animal se aproximou de Matheus, que estava na esquina. O idoso foi até o homem e pediu desculpas pelo cachorro ter se aproximado e, nesse momento, ele começou a ser agredido com socos e chutes.