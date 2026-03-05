A permanência do segundo-tenente Edmar Silva de Araújo, de 43 anos, em suas funções na Polícia Militar do Tocantins (PMTO) tem gerado questionamentos após graves denúncias de violência doméstica. A corporação informou que o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, mas não detalhou a atual situação funcional do militar, e não há confirmação pública sobre eventual afastamento ou manutenção dele na ativa.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Civil do Tocantins confirmaram que o inquérito tramita sob sigilo para preservar as investigações. Já a Corregedoria da Polícia Militar informou que a corporação acompanha o caso para avaliar eventual responsabilização disciplinar.\nO militar, que ingressou na corporação em 2005 e atualmente atua como músico na ajudância-geral, com salário bruto de R$ 19,3 mil, é investigado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Palmas (DEAM). Ele é suspeito de agredir, ameaçar e descumprir medidas protetivas em favor da ex-namorada, Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos. Segundo relato da vítima, ela vive “aterrorizada” e sob “medo constante” desde 2024.