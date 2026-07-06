Homem morreu baleado durante abordagem policial (Reprodução/TV Anhanguera)\nA morte de um homem durante uma abordagem da Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (6), em Palmas, será investigada pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito reagiu à ação policial armado com uma faca e acabou baleado durante a tentativa de contenção. Ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem morre após ser baleado durante abordagem da PM em Palmas\nA vítima foi identificada como Gessé Alves de Sena, de 32 anos. Conforme apuração da TV Anhanguera, a ocorrência aconteceu por volta das 8h, na Quadra 305 Norte, na antiga base da PM. O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com familiares ou representantes da vítima.