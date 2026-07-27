O policial militar de Goiás preso suspeito de atirar próximo à entrada da Praia da Tartaruga, em Peixe, foi liberado após pagar fiança, segundo a Secretaria de Segurança Pública. No local foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e munições.\nO nome do PM, de 34 anos, não foi informado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele. A SSP não informou o valor da fiança pago pelo policial.\nA Polícia Militar de Goiás informou que o oficial será afastado até a conclusão dos procedimentos administrativos realizados pela Corregedoria. A corporação afirmou que a apuração seguirá o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.\nOficial da PM de Goiás é preso suspeito de disparos em praia de Peixe\nImpasse no PA Morrinhos: famílias vivem 'decadência' e sob ameaça em disputa por terra em Couto Magalhães