O policial militar do Pará João Oliveira Santos Júnior, condenado por matar advogado araguainense Danillo Sandes Pereira, teve a pena aumentada para 36 anos de prisão. Anteriormente, o policial havia sido condenado a 32 anos e 10 meses, além da perda do cargo público. A mudança ocorreu após a Justiça aceitar o pedido de revisão de cálculo feito pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).\nO JTo solicitou um posicionamento para a defesa de João Oliveira e PM do Pará, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.\nA relatora do processo foi a desembargadora Angela Issa Haonat, que assinou a decisão no dia 13 de agosto de 2025. O MP pediu o aumento da pena devido à gravidade da culpabilidade, enquanto a defesa do policial entrou com apelação solicitando a verificação de nulidades no julgamento feito pelo Tribunal do Júri.