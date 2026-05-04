Um homem abordado pela Polícia Militar durante a madrugada em Porangatu, no norte de Goiás, acabou protagonizando uma cena inusitada que viralizou nas redes sociais. Com um violão nas mãos, ele disse aos policiais que era cantor e que estava voltando de um bar quando foi parado após moradores acionarem a polícia.\nSegundo publicação do 3° Batalhão Porangatu , a equipe foi chamada após o homem ser visto andando pelas ruas durante a madrugada com o instrumento. Durante a abordagem, ele afirmou que trabalhava com música — mas, para convencer os policiais, precisou mostrar o talento na prática.\n‘Teve que provar’\nNo vídeo, o homem começa a cantar enquanto toca violão. O que chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a reação de um dos policiais, que entra na música, pega o violão e canta junto com ele.