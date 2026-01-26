Marcus Phelipe foi baleado após motorista furar uma blitz, em Goiânia, Goiás (Reprodução/Arquivo pessoal de Vitória Almeida)\nO policial militar acusado de matar o mecânico Marcus Phelipe Souza de Almeida, de 27 anos, virou réu após a denúncia do Ministério Público de Goiás ser aceita pela Justiça. Marcus estava no banco do passageiro de um carro que fugiu de uma blitz em Goiânia. O processo contra o PM chegou a ser arquivado, mas foi reaberto após a família entrar com recurso.\nO g1 não conseguiu localizar a defesa dos policiais até a última atualização desta reportagem. O g1 entrou em contato com a Polícia Militar para um posicionamento sobre o PM ter se tornado réu, mas não obteve retorno até a última atualização. Quando o caso foi reaberto, a corporação informou que permanece cumprindo todas as determinações emitidas pelas autoridades competentes.