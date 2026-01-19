Trânsito na Avenida Siqueira Campos (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA placa padrão Mercosul, adotada em todo o estado em 2020, ainda gera dúvidas entre os motoristas tocantinenses sobre quando a substituição é obrigatória. Apesar do novo modelo já ser utilizado, não são todos os veículos que precisam fazer a troca imediatamente.\nDe acordo com as regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a troca para a placa Mercosul não é obrigatória para todos os veículos de forma automática. O proprietário só deve substituir a placa antiga, que segue o padrão cinza, em situações específicas. A mudança é exigida nos seguintes casos:\nPrimeiro emplacamento de veículo novo;\nTransferência de propriedade, seja por venda ou doação;\nMudança de município ou estado;\nAlteração de categoria do veículo, como de particular para aluguel;