O corpo do pit bull morto em Mineiros e jogado na porta de um comércio passou por perícia no Instituto Médico Legal Veterinário (IML-VET), em Goiânia, que identificou que ele foi morto com um tiro. Antes, ao ser localizado pela Polícia Militar, o pai do suspeito havia informado que o filho matou o cachorro a pauladas, mas no boletim de ocorrência os militares já relatavam que denúncias anônimas descreviam que o animal teria sido morto com um disparo.\nO g1 não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.\nO caso foi registrado por uma câmera de segurança no dia 3 de fevereiro, e o laudo foi concluído na sexta-feira (20). À TV Anhanguera, Bruna Elisa Patini, chefe da seção de Medicina Veterinária em Local de Crime do IML-VET, explicou que havia uma perfuração no corpo do pit bull e que o projétil foi encontrado no estômago dele.