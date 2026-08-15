-pipa_goiania_onibus.mp4 (1.3445080)\nO registro de um ônibus do transporte coletivo circulando com uma pipa presa à sua traseira chamou a atenção de passageiros e motoristas na BR-153 em Goiânia. A cena, capturada em vídeo por um condutor que vinha logo atrás, rapidamente repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, a pipa aparece enroscada na parte posterior do veículo, balançando no ar enquanto o coletivo segue seu itinerário normal (veja o vídeo acima).\nEm nota, a concessionária HP Mobilidade informou que tomou conhecimento do ocorrido e está apurando os fatos para verificar em qual linha o veículo operava no momento do registro e tomar as providências cabíveis. Durante o registro, é possível ouvir comentários em tom de brincadeira sobre a situação. “Motora, o homem que não teve infância. Está andando de buzão e soltando pipa”, diz uma voz no vídeo.