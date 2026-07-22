Avião caiu na zona rural de Palmas e deixou dois mortos (Bombeiros/Divulgação)\nO piloto Hamilton Lopes da Conceição, de 78 anos, que ficou ferido após um acidente com avião na zona rural da capital, segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP). O estado de saúde dele não foi informado.\nO acidente aéreo aconteceu na manhã de sábado (18). O médico Éderson da Silva, de 68 anos, e sua esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, morreram no local. O casal era dono de um hospital em Redenção e Roseli também era professora.\nA Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o piloto Hamilton é acompanhado por uma equipe multiprofissional e tem recebido assistência integral, em conformidade com seu estado de saúde e com as diretrizes assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS).\nCasal morto em queda de avião em Palmas é sepultado no Pará