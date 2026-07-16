O piloto que fez um pouso forçado de um avião carregado com cocaína na área rural de Itarumã, na região sudoeste de Goiás, escondeu os cerca de 300 kg da droga em sacos e os deixou na mata, perto de onde fez o pouso. Em seguida, o monomotor pegou fogo. O homem fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.\nO pouso aconteceu na manhã de quarta-feira (15), a cerca de 30 km da cidade. De acordo com apuração da TV Anhanguera, a polícia suspeita que o próprio piloto tenha provocado o incêndio, para destruir evidências do tráfico de drogas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um galão de combustível jogado no chão, que aparece em um vídeo feito pelos militares.\nDois jovens são mortos a tiros enquanto lavavam moto em Palmas\nMédico é homenageado por pacientes em despedida de posto de saúde: 'Mantenho contato por mensagens'