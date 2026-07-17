- drogas itaruma aviao (1.3433302)\nO piloto Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, que foi preso por transportar mais de 300 kg de cocaína, foi encontrado após a descoberta de uma tentativa de fuga, informou a Polícia Militar (PM). Ainda segundo os agentes, ele contaria com a ajuda de familiares e de um amigo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (16), na zona rural de Itarumã, na região sudoeste de Goiás.\nAté a última atualização desta matéria, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Piloto preso colocou fogo em avião antes de fugir, diz polícia\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, o coronel Heber Souza Bastos, do 5° Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (PM), que participou da operação de busca, explicou que o pai, a esposa e um amigo do piloto estavam em um carro às margens de uma estrada de terra, próximo à GO-206.