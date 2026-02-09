A Polícia Civil de São Paulo prendeu um piloto de 60 anos na manhã desta segunda-feira (9), dentro do avião no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, suspeito de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável.\nA Aena, concessioária que administra o aeroporto, afirma que não houve impacto às operações do Aeroporto de Congonhas, que ocorrem normalmente.\nTambém foi presa uma mulher de 55 anos que teria "vendido" três netas, de 10, 12 e 14 anos para o piloto.\nAs duas prisões fazem parte da operação Apertem os Cintos da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que investiga essa rede de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente, que funcionava havia oito anos.