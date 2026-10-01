O piloto Diego Arantes Rezende, de 38 anos, e um passageiro identificado como Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, são as vítimas da queda de um avião de pequeno porte que caiu em Divinópolis, na região oeste do Tocantins.\nO acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (30) na região do assentamento Mulher Cidadã. Segundo a TV Anhanguera, a aeronave de pequeno porte saiu de Goiânia (GO) com destino a Parauapebas (PA). Momentos antes do acidente, o avião teria parado para abastecer em Gurupi, no sul do estado.\nA Força Aérea Brasileira (FAB) informou que abriu investigação para apurar a as circunstâncias do acidente. Técnicos do SERIPA VI foram enviados ao local para coletar evidências e preservar os elementos necessários à apuração das circunstâncias do acidente.\nAeronave de pequeno porte cai na zona rural de cidade do Tocantins