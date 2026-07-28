Avião caiu na zona rural de Palmas e deixou dois mortos (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nO piloto Hamilton Lopes da Conceição, de 78 anos, segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), após a queda do avião que matou duas pessoas em Palmas. O estado de saúde não foi informado, mas ele segue recebendo acompanhamento multiprofissional, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).\nO acidente aconteceu no dia 18 de julho, pouco depois de decolar de um aeródromo na região rural. A aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1977,\nO médico Éderson da Silva, de 68 anos, e sua esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, estavam no avião que caiu e morreram no local. O casal era dono de um hospital em Redenção, no Pará. Roseli também era professora.\nVídeo mostra abordagem a oficial da PMGO preso após tiros em Peixe; veja novos detalhes da ocorrência