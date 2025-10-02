-Operação Velhaco, da Polícia Federal, cumpriu mandados em cinco estados (1.3319416)\nUma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de prisão e nove ordens de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. O alvo é um grupo criminoso suspeito usar documentos falsos para fraudar empréstimos consignados em nome de terceiros. O prejuízo da instituição financeira é estimado em mais R$ 800 mil.\nA ação faz parte da Operação Velhaco, que apura fraudes contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Araguaína, norte do estado. As ordens judiciais, expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína, foram cumpridas nesta quinta-feira (2).\nOs investigados não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nTocantins terá aplicação das provas do Concurso Unificado em 18 locais; veja como consultar