A Polícia Federal (PF) prendeu uma pessoa e cumpriu seis mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (5) durante uma operação contra grupo especializado em fraudes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e instituições bancárias no Tocantins.
Segundo a PF, a investigação começou após a prisão em flagrante de um homem que tentava sacar valores do FGTS usando documento falso em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Palmas. Os mandados foram cumpridos na capital, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins.
O g1 questionou a Caixa a respeito da operação e aguarda resposta. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, não foi possível contato com a defesa.