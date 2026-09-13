A Polícia Federal localizou 24 armas de fogo durante a 4ª fase da operação Compliance Zero, que prendeu Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), em abril. O material inclui 16 pistolas, cinco fuzis, duas espingardas e um revólver, de marcas como Glock, Taurus, Colt, Sig Sauer e Imbel, além de 58 carregadores e três malotes com munições de calibres diversos.\nNo relatório de busca e apreensão, a PF apontou que Costa tem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e é dono de "diversas armas". "Tais fatos, a princípio, denotavam riscos à equipe, sobretudo, no que concerne a preservação da integridade física dos policiais", afirmou ainda a polícia.\nProcurada, a defesa de Costa confirmou que ele tem registro de CAC. Os documentos sobre a operação contra o ex-presidente do BRB foram divulgados após o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), levantar o sigilo de uma série de processos envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro.