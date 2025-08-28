A Polícia Federal (PF) cumpre 19 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (28) contra suspeitos de fraudar licitações e desviar recursos da prefeitura de Angico, no extremo norte do estado. A investigação estima que o prejuízo aos cofres públicos supere R$ 5 milhões.\nUm dos alvos da Operação Domus Magna é uma servidora pública do município e alguns de seus familiares. Segundo a PF, foram desviados recursos da prestação de serviços da prefeitura por meio de empresas pertencentes ao grupo familiar da servidora.\nO JTo questionou a Prefeitura de Angico a respeito da investigação contra a servidora, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nNesta etapa da investigação, policiais federais cumprem mandados nos municípios de Angico, Tocantinópolis, Araguaína e Ananás, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal em Araguaína.