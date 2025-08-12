A Polícia Federal realizou um investigação contra suspeitos de movimentar cerca de R$ 200 milhões com a extração e venda ilegal de ouro e de outras pedras preciosas. Nesta terça-feira (12), foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão no Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.\nA Operação Ita Yubá tem como alvo um grupo suspeito de comprar, transportar e vender minérios ilegalmente. Como os nomes dos investigados não foram divulgados, o JTo não conseguiu localizar as defesas para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nForam apreendidos na ação barras de ouro, dinheiro e veículos. Também foi cumprida e determinação de sequestro de apartamentos, casas e fazendas, além de duas aeronaves.\nA investigação apontou que os suspeitos abasteciam empresas do setor de joias, lavavam dinheiro com as vendas e promoviam o "enriquecimento ilegal".