A PF (Polícia Federal) faz operação na manhã desta terça-feira (20) contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que atuam no tráfico internacional de drogas.
A ação cumpre 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Botucatu, todas no interior de São Paulo, além da capital paulista e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Segundo a PF, parte dos alvos já está presa em razão de mandados anteriores de prisão preventiva, flagrantes e condenações definitivas por tráfico de drogas.