A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (23), uma operação para apurar a possível prática de gestão temerária de recursos do regime de previdência dos servidores públicos de Santo Antônio de Posse, em São Paulo, por investimentos no Banco Master.\nA Operação Moral Hazard investiga a aplicação de aproximadamente R$ 13 milhões em letras financeiras emitidas pelo Master. A ação, que mira a autarquia responsável pela previdência dos servidores públicos municipais, cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim.\nPublicidade da Prefeitura de Barrolândia entra na mira do MPTO\nEmpresa e ex-secretário terão que devolver R$ 616 mil por cestas básicas, decide TCE\nConfira o calendário completo de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026\nProcurados por email e telefone às 8h15, a Prefeitura de Santo Antonio da Posse e o instituto responsável pela previdência dos servidores públicos municipais não responderam. Também foram autorizadas medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.