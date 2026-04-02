Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quinta-feira (2) teve como alvo um grupo suspeito de contrabandear medicamentos de alto custo para câncer. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Aparecida de Goiânia (GO), um em São Paulo (SP), um em Ribeirão Preto (SP) e outro em Cravinhos (SP). Conforme a PF, a venda ilegal dos remédios ocorria em várias partes do Brasil.\nVisto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o JORNAL não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nClínica-escola da UFT terá atendimento à população em Palmas; saiba como funciona\nMedicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça\nCaneta emagrecedora muda hábitos e gera adaptações, de roupa a refeição em pó\nSegundo a PF, os investigados adquiriam os medicamentos de forma clandestina e os armazenavam sem controle de temperatura. Com isso, havia risco de deterioração do princípio ativo, ineficácia terapêutica e prejuízos à saúde.