A Polícia Federal faz nesta quarta-feira (14) uma nova operação de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira.\nAgentes realizam buscas contra o ex-banqueiro, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo. São alvos endereços ligados a parentes de Vorcaro. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.\nEsta é a segunda fase da operação Compliance Zero. Vorcaro foi preso em novembro de 2025, acusado de liderar um esquema que criou carteiras falsas de crédito para inflar o patrimônio do Master e, em seguida, vender a instituição financeira ao BRB (Banco de Brasília). Em 17 de novembro, ele foi preso quando, segundo a PF, tentava fugir do país.\nA defesa de Vorcaro foi procurada, mas ainda não de manifestou sobre a nova operação.