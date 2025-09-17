A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (17) a segunda fase da Operação Pacto de Concreto, que investiga contratos públicos realizados pela Prefeitura de Porto Nacional. Segundo a PF, são investigados os crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e associação criminosa. Foram cumpridas duas ordens de afastamento de servidores.\nNa primeira fase da operação, em fevereiro de 2025, a investigação apontou indícios de superfaturamentos em contratos relacionados à construção de pontes com elementos pré-moldados de concreto, que somam mais de R$ 15 milhões.\nNesta quarta-feira (17) foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas, Porto Nacional e Imperatriz (MA), além de dois mandados de suspensão do exercício das funções públicas. Os nomes dos servidores afastados não foram informados.