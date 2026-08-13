A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (13) a Operação La Máquina para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. A ação ocorre em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas (Gaeco/MPAM).\nNo Tocantins, as equipes policiais cumpriram mandados judiciais em Palmas, onde a ação resultou em prisão e apreensão de materiais. Além do território tocantinense, os agentes atuam simultaneamente nos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina.\nAo todo, a Justiça Federal expediu 43 mandados judiciais, contemplando 13 ordens de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. Segundo balanço atualizado da PF, a operação em andamento contabiliza 10 pessoas presas, um desaparecido e dois foragidos.