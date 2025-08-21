Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (21), em operação contra um grupo suspeito de tráfico internacional de drogas. A operação, chamada Rota Khalifa, foi autorizada pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal em Araguaína.\nOs mandados foram cumpridos nas cidades de São Félix (PA), Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Santo Antônio de Goiás (GO) e Brejo de Madre de Deus (PE).\nVeja vídeo Bom Dia Tocantins: Operação cumpre mandados de busca e apreensão de bens do tráfico de drogas\nConforme a PF, a investigação é um desdobramento da Operação Rota Caipira, realizada em 2023, contra uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional. O grupo teria movimentado R$ 1,6 bilhão.\nA polícia apontou que a organização atuava com ramificações nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Na época, um investigado foi preso no Brasil, após retornar de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.