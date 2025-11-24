Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal no Tocantins, nesta segunda-feira (24), em uma operação que investiga o desvio de combustíveis de aviação para o garimpo ilegal em terra indígena.\nA operação é realizada pela Polícia Federal de Boa Vista (RR). Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, em Roraima e no Tocantins, além do bloqueio de bens que pode chegar a R$ 20 milhões.\nSegundo a PF, o esquema funcionou entre 2022 e 2023. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.\nDe acordo com a PF, as investigações identificaram que um grupo criminoso utilizava combustível de aviação para abastecer aeronaves usadas na logística do garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.\nPalmas terá documento unificado para demonstrar situação vacinal de alunos na rede municipal de ensino; entenda