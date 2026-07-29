A PF informou que a investigação em andamento busca esclarecer a origem e destinação do valor (Divulgação/PF)\nA Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a procedência e a finalidade de cerca de R$ 900 mil apreendidos com o deputado estadual Nilton Franco (Republicanos), em uma agência bancária de Palmas, na última segunda-feira (27). O parlamentar foi conduzido à Superintendência para prestar esclarecimentos.\nA polícia apura a origem dos valores e a possível destinação. Um inquérito policial foi instaurado para investigar e esclarecer os fatos.\nConcurso de Nova Olinda é anulado pela Justiça e nova seleção deve ser feita em até 90 dias\nAnvisa aprova cinco novas canetas para tratar diabetes\nFilho de vereador morto em praia do TO havia acabado de conseguir aposentadoria por invalidez, diz pai