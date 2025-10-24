A Polícia Federal afirma que suspenderá a emissão de passaportes a partir de 3 de novembro caso não receba um aporte de R$ 97,5 milhões no seu orçamento.\nEm ofício obtido pela reportagem, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, diz que alerta o governo desde abril sobre a falta de verba e que "não haverá outra alternativa a não ser a paralisação" da entrega dos documentos no próximo mês.\nA PF já empenhou 95% dos R$ 329,4 milhões disponíveis no orçamento, ou cerca de R$ 314,2 milhões, para o "Sistema de Emissão de Passaportes e de Controle de Tráfego". Rodrigues ainda pede o recurso para "evitar que a sociedade seja prejudicada", além de gerar "reflexos negativos" ao governo.\nNo mesmo ofício, o diretor-geral da PF afirma que a verba que está se esgotando é aplicada no contrato com a Casa da Moeda para emissão e personalização dos documentos de viagem, além da operação de sistemas que lidam com dados pessoais de brasileiros e estrangeiros.