Profissionais realizam atendimento de saúde a pessoa em situação de rua durante busca ativa em Palmas (Eduardo Lobo/Prefeitura de Palmas)\nPessoas em situação de rua receberam 2.462 procedimentos de saúde entre janeiro e agosto deste ano em Palmas, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (Semus). Os atendimentos fazem parte das ações do Consultório na Rua, serviço que busca levar assistência diretamente aos locais onde esse público permanece.\nO levantamento inclui diferentes tipos de procedimentos. Entre eles estão 682 ações de busca ativa, 535 de redução de danos e 334 orientações individuais em saúde. A equipe também realizou 42 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, 114 aferições de pressão, 80 visitas domiciliares e institucionais e 65 administrações de medicamentos.\nA média no período chega a cerca de 308 procedimentos por mês. Os atendimentos ocorrem em espaços públicos e outros pontos de permanência das pessoas em situação de rua, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de saúde para o primeiro contato.