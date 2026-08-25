Uma pessoa com deficiência com menos de 60 anos foi acolhida de forma irregular em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Porto Nacional, segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO). O caso foi identificado durante uma inspeção realizada pela 6ª Promotoria de Justiça no dia 20 de agosto. O órgão determinou, com urgência, a transferência do assistido para uma unidade adequada às necessidades dele.\nSegundo o MPTO, o homem foi encaminhado ao lar de idosos pela própria administração municipal no dia 6 de agosto. Para a Promotoria, a medida contraria a finalidade da instituição, que é destinada exclusivamente ao atendimento de pessoas idosas.\nO promotor de Justiça Celsimar Custódio encaminhou a requisição à Secretaria Municipal de Assistência Social, à Procuradoria-Geral do Município de Porto Nacional e à direção da instituição. O documento determina que a transferência seja feita de forma segura e articulada entre as redes de assistência social e de saúde.