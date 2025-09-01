O corpo de um homem foi encontrado boiando próximo a uma cachoeira em Araguaína, região norte do estado. Segundo os Bombeiros, ele estava desaparecido e foi localizado na tarde deste domingo (31).\nA vítima foi encontrada por pescadores próximo à Cachoeira Boca Feia, localizada no povoado de Garimpinho. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foram chamadas para retirar o corpo da água.\nSegundo os Bombeiros, o homem estava em um acampamento quando foi visto pela última vez na noite de sábado (30).\nSuspeito de estupro foge durante internação e é preso novamente no mesmo dia\nCorpo de homem com sinais de agressão é achado em campo de futebol\nO corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passou por exames de necropsia para ser liberado aos familiares. O JTo solicitou mais informações sobre o caso para a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.