-Piraíba no Rio Araguaia (1.3414790)\nO pescador Alan Alves Lara capturou uma piraíba de quase 2 metros de comprimento no rio Araguaia. A pesca foi realizada em Luiz Alves, distrito turístico de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. (Assista acima)\nA pesca da piraíba para consumo é proibida, mas é muito usada em pesca esportiva e é frequentemente encontrada no rio Araguaia. “Ê moçada! O sonho está realizado ó! Uhuuu!”, comemorou o pescador.\n“Gente, ele está 100%, não saiu da água hora nenhuma. Nós levantamos o peixe por segundos e tiramos a foto. Temos que manter o peixe 100% para ele voltar para a vida (na água)”, explicou em vídeo publicado em suas redes sociais.\nMoraes mantém prisão de irmãos Brazão e ex-chefe da polícia condenados no caso Marielle\nAna Castela faz surpresa para família de madrugada em cidade de Goiás