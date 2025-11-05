Um homem de 38 anos foi autuado por pesca predatória durante o período de piracema em Talismã, região sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o crime foi identificado após o suspeito publicar nas redes sociais fotos dos peixes que havia pegado. Ele deve pagar uma multa de R$ 3 mil.\nO caso foi registrado na segunda-feira (3) pela equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Conforme a polícia, o homem teria publicado nas redes sociais a pesca de vários peixes da espécie pintado.\nO suspeito foi localizado na zona urbana da cidade. Ele confessou que havia postado as fotos dos animais e afirmou que não tinha capturado os peixes sozinho, mas não indicou quem seria o outro autor.\nTécnica de enfermagem é assassinada a tiros em Figueirópolis\nPaciente aguarda há um ano por cirurgia após sofrer acidente e ter perna errada imobilizada em hospital: 'Indignação'