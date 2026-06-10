O corpo do pescador Antônio da Silva Morais, de 64 anos, foi localizado em avançado estado de decomposição na manhã desta quarta-feira (10), em Araguaína, no Norte do Estado. Ele estava desaparecido desde o último sábado (6), quando saiu para pescar nas proximidades do Rio Lontra e não retornou.\nA localização ocorreu após três dias de uma operação que mobilizou buscas por terra, água e ar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava em uma área de mata. A preocupação das equipes de resgate era acentuada pelo histórico de saúde do homem, que havia sofrido um infarto cerca de 15 dias antes do desaparecimento.\nSem acordo e sem sentença: o impasse do motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano\nAcidente que matou pai, mãe, filho e nora: o que já se sabe sobre a tragédia na TO-110\nAtaque a tiros em Dianópolis: polícia tenta esclarecer motivação do crime